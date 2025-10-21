Im Frühjahr 2024 war das Pharmaunternehmen Krewel Meuselbach, das ein Werk im Gehrener Gewerbegebiet hat, in finanzielle Schieflage geraten und gezwungen, ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung anzustrengen. Daraufhin suchte das Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Eitorf nach Investoren. Mit der Dr. Theiss Naturwaren-Gruppe aus dem Saarland hatte sich dieser gefunden. Die Anfang 2025 öffentlich gewordenen Nachrichten schienen auf den ersten Blick nicht so gut: Der bisherige Firmensitz könne nicht gehalten werden; zu groß seien die wirtschaftlichen Risiken in Eitorf, habe eine Prüfung ergeben, hieß es damals in den Medien. Am Gehrener Produktionsstandort wolle die Theiss-Gruppe aber festhalten und investieren. Dann wurde es still um die Gehrener Betriebsstätte. Nachfragen der Lokalredaktion wurden mit Verweis auf das andauernde Insolvenzverfahren zurückgestellt. Inzwischen scheint man voranzukommen mit der Integration des Gehrener Werkes in die Unternehmensgruppe.