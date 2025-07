Standort Deutschland: Merz will Potenzial für mehr Investitionen heben

Der Initiative "Made for Germany" gehören nach eigenen Angaben 61 große Unternehmen verschiedener Branchen und Investmentfirmen an. Sie stellen bis 2028 Investitionen von insgesamt 631 Milliarden Euro in Deutschland in Aussicht. Merz sprach von "einer der größten Investitionsinitiativen, die wir in Deutschland in den letzten Jahrzehnten gesehen haben."