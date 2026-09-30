Standort Deutschland: Initiative Made for Germany will 850 Milliarden investieren

Politik sucht Schulterschluss mit Managern

Merz hatte beim ersten Treffen von "Made for Germany" im Juli 2025 den Schulterschluss mit Top-Managern gesucht und von einer der größten Investitionsinitiativen der vergangenen Jahrzehnte gesprochen. Damals hatten 61 Unternehmen und Investoren bis 2028 Investitionen von mindestens 631 Milliarden Euro in Deutschland in Aussicht gestellt. Schon damals blieb unklar, wie viel genau über geplante Investitionen hinaus entfällt.