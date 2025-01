Ungleichgewicht bei Arbeitsplätzen und Wertschöpfung

China war 2023 mit einem Handelsvolumen von über 53 Milliarden Euro Bayerns größter Handelspartner und der zweitwichtigste Auslandsstandort für bayerische Investitionen. Gut 400 bayerische Unternehmen beschäftigen dort 130.000 Mitarbeiter und sichern 1,4 Millionen Arbeitsplätze in anderen Unternehmen in China. Die Wertschöpfung in China beläuft sich mit Vorleistungen und indirekten Effekten auf 44 Milliarden Euro. Umgekehrt sichern die 151 chinesischen Unternehmen in Bayern nur 47.000 Arbeitsplätze und sorgen für eine Wertschöpfung von lediglich 5,8 Milliarden Euro - oder knapp ein Prozent der gesamten bayerischen Wertschöpfung, wie Brossardt betont.