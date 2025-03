Die SST Steinindustrie, Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG, eine in der Region und über deren Grenzen hinaus bekanntes Unternehmen, gibt ihren Standort in Schwarza auf. Ein Hinweis am Briefkasten am Betriebsgelände informiert darüber, dass der Deutschen Post für diese Adresse ein Nachsendeservice vorliegt und deshalb keine Briefe eingeworfen, sondern weitergeleitet werden sollen an eine Adresse in Salz. In dem in Unterfranken liegenden Ort hat die Steinbachgruppe ihren Sitz, zu welcher die SST gehört.