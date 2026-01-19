Wer im Wasunger Standesamt heiratet, bekommt mehr als eine Unterschrift und einen Stempel. Man bekommt Carmen Landgraf. Und zudem auch Hund Jasper. Zusammen sind sie ein eingespieltes Duo – herzlich, lebensfroh und unverwechselbar. Seit Jahrzehnten prägt die Standesbeamtin Hochzeiten in der Region und zeigt, dass Verwaltung auch Seele haben kann. „Ich liebe Hochzeiten, obwohl ich persönlich damit nicht so gute Erfahrungen gesammelt habe“, sagt Carmen Landgraf offen. Vielleicht ist es genau diese Mischung aus Lebenserfahrung, Humor und Empathie, die Paare sofort spüren. Für Carmen Landgraf ist jede Trauung einzigartig. „Eheschließung haben nicht nur etwas ganz Persönliches, sondern auch etwas Individuelles. Keine gleicht der anderen. Eine Hochzeit ist für ein Paar ein Höhepunkt im Leben und ein Meilenstein“, so ihre Worte.