Die Namenswahl der Eltern, deren Kinder in Suhl das Licht der Welt erblickten, orientierte sich auch 2025 am deutschlandweiten Trend traditioneller, alter Namen. Schon in den vergangenen Jahren erlebten Karl, Theo oder Emil bei den Jungen oder Sophie, Maria und Emma bei den Mädchen eine Rennaisance. Am häufigsten wurden 2025 im Suhler Standesamt bei den Mädchen der Name Sophie beurkundet, bei den Jungen war es Leonard. Auf den weiteren Rängen folgen jeweils Ella, Ida, Emma und Leni sowie Karl, Theo, Emilio und Liam. Bei den Mädchen fielen damit gegenüber dem Vorjahr Mia, Maria und Marie aus der Fünfer-Spitzengruppe, bei den Jungen gibt es einen kompletten Wechsel, nachdem im Vorjahr noch Bruno, Matteo, Emil, Elias und Finn im höchsten in der Namensgunst standen.