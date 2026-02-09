Isabel Denner aus Träbes ist eine von zwei Frauen, die in der Verwaltungsgemeinschaft Hohe Rhön zu Trauungen berechtigt sind. Sarah Müller ist hier bereits als bestellte Standesbeamtin tätig und auch Geschäftsleiter Steven Gutmann darf Eheschließungen vollziehen. Mit der 49-Jährigen aus Träbes hat die Verwaltung nun eine „Option, dass immer jemand einspringen kann – die Qualifikationen sind alle da“, so VG-Vorsitzender Erik Thürmer jüngst in der Gemeinschaftsversammlung. Und wirklich: Aus Meiningen und aus Breitungen könnten Paare die Rhönerin bereits vom Standesamt her kennen – wo natürlich noch viel mehr erledigt wird als nur ein Ja-Wort zu dokumentieren. Isabel Denner hat in Meiningen in der Stadtverwaltung gelernt, sie ist Verwaltungsfachangestellte, hat später in einem dreijährigen Studium noch die „ Verwaltungsfachwirtin“ nachgelegt. Spezielle Lehrgänge, die man als Standesbeamtin haben muss, absolvierte sie ebenfalls.