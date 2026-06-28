Stallung brennt nieder: Brand auf Bauernhof verursacht sechsstelligen Schaden

Auerbach (dpa/lby) - Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Auerbach (Landkreis Deggendorf) ist ein geschätzter Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Eine Stallung fiel den Flammen vollständig zum Opfer, wie die Polizei mitteilte. Auch ein angrenzendes älteres und unbewohntes Haus sei durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Das reguläre Wohnhaus war von dem Brand nicht betroffen.