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  4. Brand auf Bauernhof verursacht sechsstelligen Schaden

Stallung brennt nieder Brand auf Bauernhof verursacht sechsstelligen Schaden

Bei einem Brand auf einem Bauernhof fängt eine Stallung Feuer. Zwar können die Tiere vor den Flammen gerettet werden – der entstandene Schaden ist jedoch immens.

Stallung brennt nieder: Brand auf Bauernhof verursacht sechsstelligen Schaden
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Die Rauchsäule des Brandes war weithin sichtbar. Foto: Th. Krenn/Zema Medien/dpa

Auerbach (dpa/lby) - Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Auerbach (Landkreis Deggendorf) ist ein geschätzter Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Eine Stallung fiel den Flammen vollständig zum Opfer, wie die Polizei mitteilte. Auch ein angrenzendes älteres und unbewohntes Haus sei durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Das reguläre Wohnhaus war von dem Brand nicht betroffen.

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In der Stallung befanden sich den Angaben zufolge Kälber, die jedoch alle vor dem Feuer gerettet werden konnten. Menschen kamen bei dem Brand ebenfalls nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.