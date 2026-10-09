„Erfahren haben wir davon über den Buschfunk“, sagt Andreas Scheler. Er wohnt wie andere in der Effelderstraße im Frankenblick-Ortsteil Mengersgereuth-Hämmern. Was da über den „stille Post“ und dann kurzfristig eine Postwurfsendung auf den Küchentisch der Einwohner landete, bringt nicht nur ihn auf die sprichwörtliche „Palme“. Knapp 30.000 Hähnchen sollen künftig nebenan im einstigen Kuhstall der Agrargenossenschaft Effelder gemästet werden.