Bei den Bauarbeiten auf dem Hof in Vogtareuth splitterte demnach am Dienstag ein Bagger mit einem Abbruchhammer Beton ab. Der 39-Jährige, der auf dem Bauernhof wohnt, soll zu nah an das Gerät gekommen sein. Dabei wurde er von einem Splitter getroffen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam demzufolge mit einem Hubschrauber in eine Klinik.