Verborgen hinter schwarzen Scheiben und mitten im Herz der Stadt hat sich der Motorradclub Stahlpakt einen Treffpunkt in Suhl geschaffen. Im Gegensatz zu vielen anderen Motorradclubs wählten sie kein Domizil versteckt am Stadtrand – Nein, der Stahlpakt will in Suhl offensichtlich auffallen. Und das tun sie, wurde unter den Bürgern doch viel geredet und gerätselt, was sich hinter den abgedunkelten Scheiben in der Gothaer Straße wohl verbirgt.