Sprengstoff werde demnach nicht zum Einsatz kommen, so Mittelsdorf. Das in Breitungen an der Werra in unmittelbarer Nachbarschaft zur Inselschanze angesiedelte Unternehmen hat sich auf alternative Abrissmethoden spezialisiert. Dabei kommen nach Unternehmensangaben beispielsweise selbst entwickelte Spezialgeräte zum Einsatz.