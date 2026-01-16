Stahlbranche: US-Konzern will Stahlhändler Klöckner & Co kaufen

Columbus/Düsseldorf - Der Stahlhändler Klöckner & Co steht vor der Übernahme durch den US-Konzern Worthington Steel. Die Amerikaner bieten 11 Euro je Aktie des Düsseldorfer Unternehmens. Großaktionär Friedhelm Loh, der über die Swoctem GmbH 41,5 Prozent der Klöckner-Aktien hält, unterstütze das Angebot, teilte Worthington am späten Donnerstagabend in Columbus und Düsseldorf mit. Der Unternehmenswert von Klöckner & Co werde bei der Transaktion mit 2,4 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 2,1 Milliarden Euro beziffert.