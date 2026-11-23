Öffentliche Kritik am "Poller-Wahnsinn"

Kaum ein Sicherheitskonzept eines Weihnachtsmarktes dürfte im vergangenen Jahr so sehr im Fokus der Öffentlichkeit gestanden haben wie das des Augsburger Christkindlesmarktes. An der Zufahrt zum Markt mussten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Poller teils im Minutentakt mit einem Hubwagen verschieben, damit die Straßenbahn passieren konnte. Zahlreiche Videos davon gingen in den sozialen Netzwerken viral - und der Fall schaffte es sogar bis in die "New York Times".