Stahlarbeiter: Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Lohn in Stahlbranche

Düsseldorf - In Deutschlands angeschlagener Stahlbranche soll es nach dem Willen der IG Metall einen deutlichen Lohnaufschlag geben. Man fordere fünf Prozent mehr Geld für die Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie, teilte die Gewerkschaft nach einem Beschluss der zuständigen Tarifkommission mit. Mit so einer Forderung war die IG Metall bereits in die separaten Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie gegangen. Der Ende dieses Jahres auslaufende, 15 Monate gültige Stahl-Tarifvertrag hatte drei Nullmonate und dann einen Lohnaufschlag von 1,75 Prozent enthalten.