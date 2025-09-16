Das Sonneberger Tierheim – gelegen in Hönbach – hat in diesem Jahr eigentlich allen Grund zum Feiern. Vor 35 Jahren, genauer gesagt am 13. März des Jahres 1990, gründete sich der Tier- und Naturschutzverein Sonneberg und Umgebung. Doch in den Räumlichkeiten der Neustädter Straße 135a, in denen die Tierauffangstation zu Hause ist, ist keinem groß nach Feiern zumute. Katja Höfler, Leiterin des Tierheims, muss feststellen: „Der langfristige Erhalt des Tierheims ist nicht gesichert.“