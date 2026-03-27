"Ah, da is' er ja, der Caspar Bergmann"

Die Rolle präge enorm seine Außenwahrnehmung als Schauspieler, sagte Heinze in dem ZDF-Interview. "Ich habe zum Beispiel eine Weihnachtslesung in der Bad Homburger Erlöserkirche gemacht und da kam im Anschluss eine Gruppe Damen auf mich zu, die sagten "Ah, da is' er ja, der Caspar Bergmann." Sie haben mich gar nicht als Thomas Heinze wahrgenommen." Für sie sei er einfach der Kommissar gewesen. "Ich finde es toll, dass der Bergmann solche Reaktionen auslöst und beim Publikum so präsent ist."