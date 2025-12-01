Staffelstab übergeben Berlin will mehr Zugstrecken und mehr Flüge für den Osten

Berlin - Berlin will sich im Vorsitz der ostdeutschen Länder für bessere Bahn- und Flugverbindungen in der Region einsetzen. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner beklagte, dass der Hauptstadtflughafen BER gerade einmal acht Interkontinentalverbindungen pro Tag habe. Dagegen seien es in München und Frankfurt mehr als 200. "Wir werden gemeinsam dafür eintreten, dass sich hier etwas ändert", sagte der CDU-Politiker. Wichtig sei ihm auch, die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) am Standort Berlin-Brandenburg zu verankern.