Wenn der Nachwuchs durch den Steinweg rennt, dann hört man die Eltern oft hinterherbrüllen: „Nicht so schnell. Mach doch mal langsam.“ Am Freitag sind die Ansagen an die Kinder, die übers Pflaster flitzen, ganz andere: „Zieh. Gib Gas. Los“, rufen die Familien, die sich zu Hunderten versammelt haben, um die Jungs und Mädchen der ersten bis neunten Klasse beim vierten Staffellauf der Suhler Schulen anzufeuern.