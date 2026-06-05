Wenn der Nachwuchs durch den Steinweg rennt, dann hört man die Eltern oft hinterherbrüllen: „Nicht so schnell. Mach doch mal langsam.“ Am Freitag sind die Ansagen an die Kinder, die übers Pflaster flitzen, ganz andere: „Zieh. Gib Gas. Los“, rufen die Familien, die sich zu Hunderten versammelt haben, um die Jungs und Mädchen der ersten bis neunten Klasse beim vierten Staffellauf der Suhler Schulen anzufeuern.
Staffellauf der Suhler Schulen Jubel-Welle vom Marktplatz bis zur Kreuzkirche
Anica Knies 05.06.2026 - 18:32 Uhr