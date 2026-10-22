Zuletzt geriet Hauptdarsteller Adam Brody in die Schlagzeilen. In einem Interview mit dem Magazin "GQ" äußerte sich der jüdische Schauspieler, der in der Serie einen Rabbiner spielt, öffentlich zum Gazakonflikt. Er bezeichnete das Vorgehen Israels als "Genozid" und sprach sich für ein freies Palästina aus. Seine Aussagen riefen Kritik hervor - unter anderem vom Rabbiner Steve Leder, der die Serie in der ersten Staffel als Fachberater begleitet hatte und Brodys Äußerungen in sozialen Netzwerken verurteilte.

Wie geht es in der neuen Staffel weiter?

"Hey, wir wohnen zusammen. Ja, endlich!": Joanne und Noah richten sich nach den Turbulenzen der letzten Staffeln zusammen ein. Sie machen durch, was andere auch durchmachen und sind genervt von offenen Schranktüren, verlegten Dingen - aber einfach lustiger.

Und Joanne setzt sich ernsthaft mit den Bräuchen, Werten und Erwartungen einer Konvertierung zum Judentum auseinander. Aber der Druck auf sie bleibt hoch: "Ich habe es satt, als Belastung wahrgenommen zu werden."

Es wird außerdem angedeutet, dass sich die Dynamik zwischen zwei weiteren, beliebten Figuren der Serie - Joannes Schwester Morgan (Justine Lupe) und Noahs Bruder Sasha - intensiviert - nachdem Sashas Frau sich am Ende der letzten Staffel getrennt hat.