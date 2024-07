Schon in der ersten Staffel hinterfragt Kleo das System, in dem sie aufgewachsen ist und das vom kapitalistischen Westen zurückgedrängt wird. In der zweiten Staffel emanzipiert sie sich noch mehr von beiden Ideologien und macht in einer Szene klar: Sie will "nicht mehr einfach glauben, dass es gut und böse gibt" und selbst Entscheidungen treffen.

Kleo sei für sie eine Vorreiterin und eine tolle Antiheldin, sagte Schauspielerin Haase dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in einem Interview. "Weil sie sagt: "Beide Systeme sind nicht toll. Ich will weder die eine Ideologie noch die andere Ideologie. Wir müssen anfangen, neu zu denken."" Dieses Visionäre müsse man sich beibehalten. "Man sollte nichts weitermachen, nur weil man es immer so gemacht hat."