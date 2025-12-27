Otte kritisiert die Äußerungen aus AfD und Linker

Otte kritisierte Politiker von AfD und Linken für ihre Haltung zur Bundeswehr und Russland. Er warnte zugleich davor, das Nato-Bündnis, Abschreckung und die Notwendigkeit militärischer Stärke Deutschlands infrage stellen zu wollen.

"Die Verunsicherung und Sorgen in unserer Gesellschaft sollten nicht genutzt und instrumentalisiert werden, um daraus einen rein parteipolitischen Profit zu gewinnen. In Teilen spielt dieses parteipolitische und parlamentarische Verhalten beider Fraktionen der russischen Strategie in die Karten", sagte Otte.