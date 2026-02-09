Stärker als Heroin Wohl mehr Drogentote durch bestimmte Opioide als bekannt

Bei weitem nicht in jedem Fall gibt es ein toxikologisches Gutachten

In Deutschland werde die genaue Ursache bei Drogentodesfällen ohnehin nur im Einzelfall bestimmt, hieß es von der DBDD. "Im Jahr 2024 wurden nur in 40 Prozent aller Drogentodesfälle toxikologische Gutachten erstellt." Die tatsächliche Todesursächlichkeit einzelner Substanzen könne nur geschätzt werden. Zu bedenken sei dabei, dass in etwa 80 Prozent der Fälle mehr als eine Substanz konsumiert wurde und es oft gar nicht möglich sei, zu benennen, welche davon die tödlich wirkende war.