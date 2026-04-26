Ständig Menschen direkt am Wal Ruhig wirkender Wal im Trubel - Was fühlt er wirklich?

Ungewöhnlich ist solch ein Verhalten für Wildtiere keineswegs: Sie haben die Tendenz, sich bei Verletzungen zurückzuziehen und einen ruhigen Platz zu suchen, wie Andreas Kinser von der Deutschen Wildtier Stiftung sagte. Sei ein Tier so verletzt, dass es nicht mehr fressen kann, könne sich sein Sterben über mehrere Wochen hinziehen. "Je größer ein Tier, desto länger dauert das tendenziell."

Die Whale and Dolphin Conservation ist der Ansicht, dass in der aktuellen Situation die einzig vertretbare Maßnahme wäre, den Wal durch Euthanasie zu erlösen. "Die Durchführung erfordert jedoch spezielle fachliche Expertise sowie Erfahrung mit der Euthanasie großer Wale und ist mit Risiken für die beteiligten Einsatzkräfte verbunden."

Rund 300.000 Wale und Delfine leiden ähnlich - niemand sieht es

Es ist dabei keineswegs so, dass sich WDH prinzipiell gegen Rettungsvorhaben bei gestrandeten Walen ausspricht - in Nordamerika gibt es ein eigenes WDC-Strandungsteam als Teil des offiziellen Marine Mammal Stranding Network. Experten waren in einem wissenschaftlichen Gutachten aber schon Anfang April zu dem Ergebnis gekommen, dass hier ein Rettungsversuch nicht erfolgversprechend sei und erhebliche Risiken für das Tier berge. Die Einschätzung sei schon damals gewesen, dem Wal die Ruhe zu geben, die er suche, sagt Maack. "Leider ist der aktuelle Rettungsversuch das genaue Gegenteil."

WDC zufolge sind die wiederholten Strandungen ein mögliches Zeichen dafür, dass der Wal bewusst handelte, als er immer wieder Flachwasser ansteuerte - und für einen "grundlegend schlechten Gesundheitszustand und schwerwiegendere Faktoren, die den Wal dazu bewegen, nicht lange im tieferen Gewässer zu schwimmen". Die Chancen für ein langfristiges Überleben des Tiers schätzt WDC auch aus diesem Grund als gering ein. Das gelte auch bei einem Transport bis zum Atlantik.

Im Fokus sollten immer die langfristigen Überlebenschancen stehen: wie realistisch es ist, dass das Tier ohne langfristiges Leid und Schmerzen überlebt, betont die Organisation. Für den Wal vor Poel seien diese Chancen extrem gering. "Auch wenn der Fall dieses Buckelwals extrem traurig und tragisch ist – die Realität ist, dass jedes Jahr rund 300.000 Wale und Delfine weltweit einen ähnlich langen Leidens- beziehungsweise Sterbeweg haben, da sie sich in Fischereigeräten verstricken".