Städtischer Raum: Anwohnerparken: Jena und Gotha teurer - bald auch anderswo?

Seit Februar müssen Anwohner in Jena für einen entsprechenden Parkausweis 120 Euro im Jahr zahlen. Vorher verlangte die Stadtverwaltung 30,70 Euro. Das entsprach einer lange gültigen gesetzlichen bundesweiten Obergrenze, die inzwischen aber aufgehoben wurde. In Thüringen dürfen nun Kommunen selbst die Höhe der Gebühr festlegen. 1727 Anwohnerparkausweise seien aktuell in Jena ausgestellt. Ob die seit Februar geltende höhere Gebühr in Zukunft Einfluss auf die Zahl nehmen werde, konnte die Stadtverwaltung nicht sagen.