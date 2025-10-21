Sich besser verstehen, mehr zusammenkommen, mehr miteinander als übereinander reden: In einem vielstimmigen Bekenntnis zur Partnerschaft gipfelten die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit im hessischen Nidderau. Die Stadt und eine Delegation aus Gehren würdigten in der Nidderhalle Eichen das 35-jährige Bestehen des Bandes zwischen den beiden Kommunen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Nidderauer Rathaus. „Wir müssen das Verbindende suchen, beginnend in einer kleinen Zelle wie der Partnerschaft Nidderau-Gehren“, sagte Ehrenbürgermeister Gerhard Schultheiß bei der Veranstaltung auch mit Blick auf den Riss in der politischen Landschaft zwischen Ost und West. „Mehr Äppelwoi nach Gehren, mehr Thüringer Bratwurst nach Nidderau“, scherzte der SPD-Bundestagsabgeordnete a. D. Bernd Reuter.