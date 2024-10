Zu einer Städtepartnerschaft gehören Menschen, die sich treffen, miteinander reden, feiern, musizieren. So, wie es die Hildburghäuser und die Würselener tun. Zwischen ihnen hat es schon vor über 30 Jahren gefunkt. Der Funke war Anlass, am 8. August 1994 Freundschaftsgesellschaften (FSG) zu gründen – eine in Würselen, deren erster Vorsitzender Albert Cramer war; und eine in Hildburghausen mit Karl-Heinz Roß an der Spitze. Letztere feierte am Samstag ihr Dreißigjähriges.