Wenn die Schmalkalder am Donnerstag zur gemeinsamen Feier anlässlich des Tages der deutschen Einheit nach Recklinghausen fahren, haben sie 50 „Stadt-Gedanken“ im Gepäck. Dahinter verbirgt sich ein Jahreskalender 2025, welcher der seit 35 Jahren bestehenden Städtepartnerschaft gewidmet ist. Die Idee dazu hatte Rudolf E. Albrecht, geboren 1950 in Cloppenburg und seit 1976 Bürger von Recklinghausen. Im April 1990 hatte er an einer der Recklinghäuser Zeitung organisierten Tagesfahrt nach Schmalkalden teilgenommen. Er wollte die Stadt persönlich kennenlernen, mit der seine Heimatstadt noch wenige Wochen vor dem Mauerfall eine Städtepartnerschaft vereinbart hatte. Dabei brachte er konkrete Vorstellungen mit, wie er die Stadt im südlichen Thüringer Wald mehr in den Fokus rücken will. Angekommen in Schmalkalden kehrte er der Reisegruppe den Rücken und machte sich mit seiner analogen Kamera und mit einem 36er Film ausgestattet auf den Weg, die Fachwerkstadt zu entdecken und geeignete Motive einzufangen. Zurück in der Heimat fertigte Albrecht nach den Fotos Zeichnungen an, kombinierte diese mit Ansichten aus Recklinghausen und stellte diese 1993 in einem Städtepartner-Kalender vor.