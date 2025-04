Seit Jahren verbindet Geraberg mit den Orten Lahnau, Morbach und Pont-sur-Yonne eine Städtepartnerschaft. Allerdings trägt dazu momentan Geraberg nicht viel bei, sagt Ortschaftsbürgermeister Detlef Bräuning. Das soll sich ändern, so sein Wunsch. Wie das gelingen kann und ob es überhaupt gewollt ist, dazu sollen die Einwohner des Ortes ihre Vorstellungen einbringen. Am Montag, dem 28. April, wird es deshalb um 19 Uhr im Generationentreff am Schwimmbad einen Austausch geben.