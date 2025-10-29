Es ist viel Bewegung in Eisfeld. Das Bild am Markt(karree) verändert sich zusehends, die Stadtbaustelle in der Justus-Jonas-Straße ist fast bezugsfertig und die Torhausbrücke sieht auch schmuck aus. Am Dienstag fehlen nur noch Kleinigkeiten. Die sind allemal zu schaffen bis Donnerstag. Dann soll die Brücke nämlich offiziell abgenommen werden. Sprich: Vertreter von Baubetrieb und Stadt schauen genau hin – und geben sie im besten Falle für die Besucher des Schlosses und der Gaststätte frei.