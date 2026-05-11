Tag der Städtebauförderung. Ein langweiliger Termin, bei dem mal wieder durchgekaut wird, was an Schönem und Sinnvollem aus alter Bausubstanz entstehen könnte, wenn es denn auch das Geld dafür gäbe? Mitnichten! Über 80 Eisfelder Bürger sitzen am sonnigen Samstag – an dem es genug im heimischen Garten zu tun gäbe – im Rathaussaal und lassen sich Mut machen. Ja, sagt Bürgermeister, es dauere alles viel zu lange. Und ja, das Geld aus den Fördertöpfen sprudele nur zögerlich. Die Bürokratie sei fürchterlich, das Stadtsäckel ohne große Reichtümer, und, und, und. Aber: Christoph Bauer ist wohl kaum der Typ, von dem man larmoyante Begutachtung städtischer Problemzonen erwarten kann. Er nutzt den Tag, um von den Projekten zu erzählen, die erkennbar gut werden. Und begeistert damit sein Publikum. Bei näherer Betrachtung passiert eben doch sehr viel in der Stadt – ohne dass das immer erkennbar wird.