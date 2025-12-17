„Wir haben hier nicht einfach nur gebaut, sondern ein Stück Stadtgeschichte behutsam weitergeschrieben.“ So beschreibt Bürgermeister Thomas Kaminski das Sanierungsprojekt Hofstatt, das nach knapp fünfeinhalb Jahren Bauzeit nun abgeschlossen ist. Entstanden ist ein schickes Viertel, eingebunden in das benachbarte, inzwischen auch neu gestaltete Postquartier. Fast 1,69 Millionen Euro sind über und unter der Erde verbaut worden.