Als einzige Kommune im Ilm-Kreis beteiligt sich Arnstadt am Samstag, 10. Mai, am bundesweit ausgetragenen Tag der Städtebauförderung, der in diesem Jahr unter dem Motto „Lebendige Orte, starke Gemeinschaften“ steht. Ab 10 Uhr wird es auf dem Marktplatz einen Infostand geben. Dort stellt das Citymanager seine Arbeit vor und hört sich die Anregungen der Bürger an. Unter anderem wird das neu erstellte Leerstandsportal vorgestellt.