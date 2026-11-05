Städte unter der Lupe Frankfurt ist dynamischste Großstadt Deutschlands

Frankfurt zeige besonders bei Wirtschaft und Arbeitsmarkt eine starke Dynamik, hieß es. In Sachen Wirtschaft erreiche die Finanzmetropole Rang 1, beim Arbeitsmarkt Platz 3. Nirgendwo sei das kommunale Steueraufkommen von 2020 bis 2025 stärker gewachsen als in Frankfurt. Die Stadt profitiere nicht nur von der Finanzbranche, sondern auch von Digitalwirtschaft und Chemieindustrie sowie vom internationalen Flughafen. "Frankfurt verbindet wirtschaftliche Stärke mit einer außergewöhnlichen Entwicklungsdynamik", sagt Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24.