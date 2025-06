Städte und Gemeinden Minister stellt "Hochzeitsprämie" für Fusionen infrage

Erfurt (dpa/th) - Thüringens staatlicher Hochzeitsprämie für Gemeindezusammenschlüsse droht das Aus. Innenminister Georg Maier stellte die pauschale Förderung, mit der das Land bisher einen finanziellen Anreiz für leistungsfähigere Kommunalstrukturen gesetzt hat, infrage. Er könne sich in Zukunft statt des pauschalen Zuschusses von 200 Euro pro Einwohner bei Fusionen eine gezieltere und bedarfsgerechtere Förderung vorstellen, sagte der SPD-Politiker in Erfurt. Die Förderung solle so ausgerichtet werden, "dass Investitionen in den Kommunen unterstützt werden".