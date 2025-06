Städte und Gemeinden: Landtag entscheidet über Zusammenschlüsse von Kommunen

Erfurt (dpa/th) - Eine neue Runde von Gemeindezusammenschlüssen ist im kommenden Jahr in Thüringen geplant. Dafür muss der Landtag den Weg frei machen. Das erforderliche Gesetz wurde dem Parlament in Erfurt von Innenstaatssekretär Andreas Bausewein vorgelegt. In den Kreisen Altenburger und Weimarer Land planen demnach sieben Kommunen eine neue Struktur. In den vergangenen Jahren habe sich die Zahl der Thüringer Kommunen durch mehrere Gesetze zu Gemeindefusionen bereits von 843 auf inzwischen 600 verringert, sagte Bausewein.