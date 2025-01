Brandl: Mehr Kommunen notwendig

Defizite sieht Brandl bei der Digitalisierung in den Ausländerbehörden. "Wie in jedem Bereich der Verwaltung ist auch bei den Ausländerbehörden mehr Digitalisierung notwendig", sagte er. "Wir haben ja leider bereits mehrfach feststellen müssen, dass es an Koordination, etwa beim Austausch von Daten, zwischen den Behörden fehlt." Die Schaffung von Voraussetzungen für einen reibungslosen Datenaustausch sei von besonderer Bedeutung.