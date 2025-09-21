Wenn es in Suhl am Domberg versteinerte Trolle zu erlösen und dafür Aufgaben zu lösen gilt, wenn die Suhler Hexe, die große Schwester der Rennsteighexe, mutigen Kindern an der Ottilienkapelle Hexenbrause serviert und Zauberwörter verrät oder ein Zwerg im Stollen heimlich einen Schatz verstecken will, dann kann der Weltkindertag nicht weit sein. Denn wieder hat der Suhler Verein Kids in Action zur Trollwanderung eingeladen, die Vereinschef Mario Schuster mit unermüdlichen Helfern schon seit 2015 ehrenamtlich auf die Beine stellt, quasi als Einläuten des Weltkindertages am Folgetag.