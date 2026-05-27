Als kommunaler Energieversorger können die Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis (SWSZ) auf einen über viele Jahre gewachsenen, treuen Kundenstamm in der Region verweisen. Ob Erdgas, Strom oder Fernwärme – das Unternehmen bietet allen Krisen zum Trotz eine hohe Versorgungssicherheit. Dazu gehörte seit den nuller Jahren auch, Kunden anderer, zum Teil bundesweit tätiger Versorger aufzufangen, die nach der Krise am Energiemarkt und daraus folgenden Turbulenzen am Markt plötzlich ohne Stromanbieter dastanden und über die Grundversorgung zur SWSZ kamen.