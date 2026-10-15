Für zahlreiche Haushalte und Unternehmen in Meiningen steht in den kommenden Wochen die jährliche Zählerablesung an. Ab Montag, 19. Oktober, lassen die Stadtwerke Meiningen die Verbrauchswerte für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme erfassen. Dabei kommen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz. Während ein Teil der Kunden Besuch von einem Ablesedienst erhält, müssen andere ihre Zählerstände selbst übermitteln. Die erfassten Daten bilden die Grundlage für die Verbrauchsabrechnung zum Jahresende.