Eigentlich hat die Zukunft bereits 2024 begonnen. Vor knapp zwei Jahren stellten sich die Stadtwerke Meiningen (SWM) GmbH neu auf, riefen mehrere Tochtergesellschaften ins Leben. Der Grund dafür liegt in der aktuellen Herausforderung: Der Umstellung auf eine Wärme- und Stromversorgung ohne Kohlendioxid (CO2). Die dafür notwendigen Investitionen kosten Geld, sehr viel Geld. Einen deutlich dreistelligen Millionenbetrag über die nächsten 20 Jahre , nennt SWM-Geschäftsführer Lars Weber erste Schätzungen.