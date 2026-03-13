Das Meininger Stadion erhält künftig einen eigenen, separaten Stromanschluss. Das teilte Thomas Zingel, der Technische Leiter der Stadtwerke, mit. Gleichzeitig erweitert das kommunale Unternehmen die Netzinfrastruktur im Bereich des Maßfelder Wegs. „Mit dieser Maßnahme investieren wir gezielt in die Versorgungssicherheit unserer Stadt und schaffen gleichzeitig die Voraussetzungen für zukünftige Entwicklungen im Stromnetz“, betonte Zingel.