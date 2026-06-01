Gesundheit ist eines der Themen, das jeden Menschen betrifft – oft erst dann, wenn schnelle Hilfe benötigt wird. Entsprechend groß war das Interesse an der Veranstaltung der Reihe „SPD im Dialog“, die sich in der Braumanufaktur Schmalkalden der Frage widmete: „Wie sicher ist unsere Notfallversorgung in Schmalkalden?“ Rund 35 Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, sich aus erster Hand über die aktuelle Situation der Notfallversorgung zu informieren und mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen.