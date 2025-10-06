Weniger Einwohner bedeuten auch weniger Autos auf Suhler Straßen. Dieser Entwicklung muss sich die Stadt im Zuge einer zukunftsfähigen Infrastruktur stellen. Seit Fertigstellung der Autobahnen um Suhl ist deshalb eine Reduzierung der einst für die prosperierende Bezirksstadt großzügig angelegten Fahrspuren auf den Magistralen in der Diskussion. Auch die größte innerstädtische Kreuzung am Viadukt, an der über die Würzburger und die Friedrich-König-Straße Verkehre aus mehreren Hauptrichtungen zusammentreffen, ist nicht mehr zeitgemäß und muss sich dieser Entwicklung stellen. So gab die Stadt auf Beschluss des Stadtrates vom Mai 2023 bei einem Planungsbüro eine Studie in Auftrag, die unter anderem mit Verkehrszählungen die Leistungsfähigkeit der Kreuzung untersuchen sollte. Dies mit dem Ziel, Verkehrsströme ohne Quelle oder Ziel in der Stadt zu verlagern, möglicherweise Fahrspuren zugunsten etwa einer Öffnung von Teilbereichen der unterirdischen Lauterquerung und mehr Stadtgrün sowie mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer zu reduzieren oder aber die Kreuzung als Kreisverkehr umzubauen.