Auf dem Weg von einem Wohngebiet in einen Gewerbe- und Forschungspark geht an weiteren Abrissen von Wohnblocks in Suhl-Nord nichts vorbei. Einige Objekte stehen noch auf den Rückbaulisten der großen Suhler Vermieter GeWo und AWG. Eines davon ist das Haus Schneekopfstraße. Der Wohnblock in unmittelbarer Nähe des Kirchenwäldchen an der Zufahrtsstraße zum Sportcenter ist bereits seit 2020 freigezogen und harrt den Abrissbaggern.