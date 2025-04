Das Konzert mit dem beliebten Liedermacher, Sänger und Geschichtenerzähler Purple Schulz hat der Verein Provinzkultur im Stadttheater Hildburghausen veranstaltet. Es waren 250 Besucher, die sich diese Konzertaufführung am Samstagabend nicht entgehen lassen wollten. „Übers Leben“ – so war der Abend in Hildburghausen überschrieben. Es war das erste Mal, dass Purple Schulz hier in der Südthüringer Kreisstadt aufgetreten ist. Begleitet wurde der Liedermacher von Jördis Tielsch. Sie überzeugte, wie Purple Schulz, mit ihrer Stimme und an ihren Instrumenten.