Müllcontainer, die Anwohner nerven. Eine gesperrte Zufahrt am Weißen Weg. Schlaglöcher, die seit Monaten Thema sind. Der neue Spielplatz, der fertig ist, aber noch immer nicht genutzt werden darf. Und die Straße An der Morgenleite, bei der es um kaputte die Fahrbahn, parkende Autos und den Busverkehr geht. Die Bürgerinnen und Bürger, die am Abend in die Feuerwache Helba gekommen waren, hatten einiges auf der Liste. Rund 50 Menschen nutzten die Stadtteiltour von Bürgermeister Fabian Giesder (SPD), um Beschwerden, Fragen und Frust loszuwerden. Nicht immer war schnell klar, was die beste Lösung wäre. Manchmal zeigte sich schon nach wenigen Sätzen: Was dem einen hilft, trifft den nächsten.