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  4. Polizeieinsatz in Dresden - Bewaffneter wird überwältigt

Stadtteil Friedrichstadt Polizeieinsatz in Dresden - Bewaffneter wird überwältigt

Spezialkräfte rücken in Dresdens Friedrichstadt aus: Ein Mann mit Schusswaffe sorgt für Alarm. Wie die Polizei reagiert und was bislang bekannt ist.

Stadtteil Friedrichstadt: Polizeieinsatz in Dresden - Bewaffneter wird überwältigt
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Die Polizei sperrte den Bereich ab. Foto: Katharina Kausche/dpa

Dresden (dpa/sn) - Die Dresdner Polizei hat am Morgen einen Mann mit einer Schusswaffe überwältigt. Wie die Polizeidirektion der Landeshauptstadt mitteilte, hatten Zeugen die Beamten alarmiert. Man habe sofort Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens im Stadtteil Friedrichstadt geschickt, darunter Spezialkräfte für lebensbedrohliche Einsatzlagen. "Im Rahmen des Einsatzes machte bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Beamter von der Dienstwaffe Gebrauch", hieß es. 

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Der Mann wurde gefasst. Laut Polizei soll er bei dem Einsatz verletzt worden sein. Der Bereich ist von der Polizei gegenwärtig abgesperrt. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt.