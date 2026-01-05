In den 1990er Jahren hatte Meiningen einen großen Bauhof, doch die Effizienz ließ zu wünschen übrig. Und so wurde dieser Bereich der Stadtverwaltung komplett dicht gemacht. Man setzte fortan auf die Vergabe spezieller Leistungen an externe Firmen – und die Eigenverantwortung der Bürger für eine saubere Stadt. Das Projekt war allerdings zum Scheitern verurteilt. Meiningen mutierte zu einer in weiten Teilen dreckigen, ungepflegten Stadt. Viele ehrenamtliche Initiativen stemmten sich dagegen, beispielsweise, um die Parkanlagen in einem ansehnlichen Zustand zu halten. Gegen das strukturelle Problem kamen sie allerdings nicht an. Erst mit der Wahl von Fabian Giesder (SPD) wendete sich das Blatt. Gegen viele Widerstände und mit hohem Argumentationsaufwand gelang es ihm, den Stadtrat von der Notwendigkeit eines neuen Bauhofs, ganz bewusst Stadtservice genannt, zu überzeugen. 2014/15 begann der Aufbau der anfangs sehr kleinen Truppe, die eng mit den Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Meiningen verbunden war. So klein die Truppe auch war, ihre Schlagkraft war verhältnismäßig groß. In Kombination mit den beauftragten Fremdfirmen wurde Meiningen deutlich sauberer, die massive Kritik an diesem Zustand verstummte mehr und mehr.